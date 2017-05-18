Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 продемонстрирует уникальность России.

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. Матч открытия состоится 17 июня, а начало церемонии — в 16:00 мск. Участие в шоу примут более 1500 артистов. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил важность этого события.

«Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра. В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие — сам матч открытия Кубка конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжёлые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу», — поведал Сорокин.

Церемония открытия продлится около 20 минут. Сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

В матче открытия КК-2017 сыграют Россия и Новая Зеландия. Начало встречи — в 18:00 мск.