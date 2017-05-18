Форвард «Зенита» Дзюба возглавил медиарейтинг футболистов сборной России в апреле

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В апреле Дзюба отличился голом в матче чемпионата России против московского «Спартака» и повторил рекорд Александра Кержакова, забив в четвертой встрече с «красно-белыми» подряд. Кроме того, гол форварда помог питерцам одолеть казанский «Рубин» в другой игре российской премьер-лиги.

На втором месте расположился капитан «Спартака» Денис Глушаков. Полузащитник в апреле стал автором победного мяча в столичном дерби с ЦСКА, а также сделал голевую передачу в матче РФПЛ с «Зенитом».

Тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который в апреле отличился по разу во встречах чемпионата страны с ЦСКА, «Рубином», «Арсеналом» и «Амкаром» .

Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России в апреле выглядит следующим образом:

1. Артем Дзюба («Зенит») — 57 199,0 (медиаиндекс);.

2. Денис Глушаков («Спартак») — 43 162,1;.

3. Федор Смолов («Краснодар») — 25 945,1;.

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 24 900,1;.

5. Роман Зобнин («Спартак») — 22 526,0;.

6. Александр Самедов («Спартак») — 21 525,2;.

7. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 19 623,0;.

8. Дмитрий Комбаров («Спартак») — 16 500,3;.

9. Дмитрий Тарасов («Локомотив») — 13 790,0;.

10. Георгий Джикия («Спартак») — 13 133,1.