Форвард «Зенита» Дзюба возглавил медиарейтинг футболистов сборной России в апреле
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам апреля, подготовленный специально для агентства «Р-Спорт» компанией «Медиалогия».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В апреле Дзюба отличился голом в матче чемпионата России против московского «Спартака» и повторил рекорд Александра Кержакова, забив в четвертой встрече с «красно-белыми» подряд. Кроме того, гол форварда помог питерцам одолеть казанский «Рубин» в другой игре российской
На втором месте расположился капитан «Спартака» Денис Глушаков. Полузащитник в апреле стал автором победного мяча в столичном дерби с ЦСКА, а также сделал голевую передачу в матче РФПЛ с «Зенитом».
Тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который в апреле отличился по разу во встречах чемпионата страны с ЦСКА, «Рубином», «Арсеналом» и «Амкаром» .
Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России в апреле выглядит следующим образом:
1. Артем Дзюба («Зенит») — 57 199,0 (медиаиндекс);.
2. Денис Глушаков («Спартак») — 43 162,1;.
3. Федор Смолов («Краснодар») — 25 945,1;.
4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 24 900,1;.
5. Роман Зобнин («Спартак») — 22 526,0;.
6. Александр Самедов («Спартак») — 21 525,2;.
7. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 19 623,0;.
8. Дмитрий Комбаров («Спартак») — 16 500,3;.
9. Дмитрий Тарасов («Локомотив») — 13 790,0;.
10. Георгий Джикия («Спартак») — 13 133,1.
Рейтинг, данные для которого были рассчитаны по российским СМИ на 16 мая 2017 года, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter