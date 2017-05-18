Игорь Криушенко определился с вызовом игроков на товарищеский матч со швейцарцами

Первая часть сбора главной команды страны продлится с 28 мая по 2 июня. Она разместится в техническом центре БФФ. 31 мая сборная Беларуси вылетит в Швейцарию. Международный товарищеский матч состоится в Невшателе 1 июня. Противостояние на стадионе «Де ля Маладьер» начнётся в 21.45 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси вернется в Минск, где после двухдневной паузы продолжит подготовку к матчу квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 против Болгарии и товарищеской игре против Новой Зеландии.



Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:



Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).



Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба — «Динамо-Брест»).



Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).



Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).



Отметим, что игроки футбольных клубов «Динамо-Брест» и «Шахтер» Солигорск, принимающие участие в финале Кубка Беларуси 2016/2017, приступят к тренировкам с главной футбольной командой страны 29 мая.



Вторая часть сбора начнется 5 июня. Тренерский штаб определится с окончательным списком из 23 футболистов на матчи против Болгарии и Новой Зеландии по итогам первой части сбора и спарринга со швейцарцами. На данный момент в расширенный список национальной сборной на матчи против Болгарии и Новой Зеландии включены 30 игроков:



Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).



Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба — «Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба — «Динамо-Брест»).



Полузащитники: Станислав Драгун, Павел Нехайчик (оба — «Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Евгений Березкин (все — БАТЭ, Борисов), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).



Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).