Власти Москвы в преддверии Кубка конфедераций начали отслеживать цены на гостиницы

Постановлением правительства РФ утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, которые примут турниры Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, в Москве в период с 18 мая по 2 августа номера эконом-класса в отелях без категории должны стоит не дороже 3280 руб. за сутки, в однозвездочных — 6570 руб., в однозвездочных — 6570 руб., причем в сумму уже должны входить комиссия и завтрак, если он включен в базовый тариф. Следить за соблюдением данных требований департамент будет на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования.

«В странах-организаторах международных турниров фиксировались скачки цен на номера в гостиницах в 3−4 раза. Это отпугивало потенциальных болельщиков и приводило к тому, что в страну приезжало намного меньше туристов, чем ожидалось. Болельщики оставались у себя дома и смотрели футбол по телевизору. Мы ожидаем, что в столицу на предстоящие турниры приедут сотни тысяч гостей, и город будет для них максимально гостеприимным», — приводятся на сайте мэрии слова руководителя департамента Николая Гуляева.

Одновременно ведется сверка соответствия количества звезд, которые отели указывают в интернете, с реальной категорией, полученной по итогам государственной классификации. Так, с начала года выявлено около 100 отелей, завышавших свою категорию в системах онлайн-бронирования.