Власти Москвы в преддверии Кубка конфедераций начали отслеживать цены на гостиницы
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Департамент спорта и туризма Москвы в преддверии Кубка конфедераций начал мониторинг цен на гостиничные номера. Как сообщается на сайте столичной мэрии, госрегулирование стоимости их аренды будет действовать с сегодняшнего дня и вплоть до 2 августа.
Постановлением правительства РФ утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, которые примут турниры Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, в Москве в период с 18 мая по 2 августа номера
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Одновременно ведется сверка соответствия количества звезд, которые отели указывают в интернете, с реальной категорией, полученной по итогам государственной классификации. Так, с начала года выявлено около 100 отелей, завышавших свою категорию в системах
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве,
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