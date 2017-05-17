Лев не привезет в Россию многих своих звезд

Шестеро новичков и три чемпиона мира попали в список немецкой сборной Йоахима Лева, которая выступит на Кубке конфедераций в России. Из тройки обладателей золота ЧМ-2014 защитник Гинтер в Бразилии вообще не выступал. А его коллега по амплуа Мустафи и атакующий хавбек Дракслер в основу не входили и играли немного — первый вышел на поле трижды, второй — один раз (на 76-й минуте при счете 6:0 в пользу немцев заменил Хедиру в полуфинале с Бразилией, закончившемся 7:1).

Лев прислушался к пожеланиям своих ведущих игроков, которые под завязку загружены в клубах, тянули на себе сборную в отборочном цикле ЧМ-2018, и решил дать им предстоящим летом полноценно отдохнуть. Понять тренера можно, он вполне резонно полагает, что три больших турнира за три года (Euro-2016, Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018) — нагрузка уж очень серьезная, можно сказать, пограничная. Тем более что, дав своим лучшим силам передышку, он сможет проверить в серьезном деле, по сути, ближайший резерв и плотнее познакомиться с новичками.

К слову, о новобранцах. Впервые приглашен вингер Юнес из амстердамского «Аякса», который, в частности, заставил обратить на себя внимание в недавних четвертьфинальных схватках Лиги Европы с «Шальке». 23-летний игрок с ливанскими корнями, по мнению Лева, силен в ситуациях «один в один» и хорош в завершении атак. Изобретателен впереди и ровесник Юнеса хавбек «Хоффенхайма» Демирбай. В нынешней бундеслиге этот игрок, выступавший в свое время за юношеские и молодежную сборные Турции, в 27 матчах провел 6 мячей и сделал 9 голевых передач. Узнав о вызове, Демирбай заявил: мол, мечта сбывается, он для себя решил выступать за Германию, где родился и вырос, и идентифицирует себя с немецкой сборной.

Несколько неожиданным было приглашение в бундестим 29-летнего форварда «Хоффенхайма» Вагнера. Особенно если учесть, что не вызван 28-летний Крузе из «Вердера». У нападающего «деревенских» богатырская стать (рост 194 сантиметров), он, разумеется, хорош в силовой борьбе, на «втором» этаже, создает свободные зоны для партнеров, в 30 матчах нынешнего немецкого первенства провел 11 мячей. Правда, последний свой гол — лишь два месяца назад «Байеру» (1:0).

Техничный же и динамичный Крузе, который начало сезона пропустил из-за травмы, в 24 встречах отличился 14 раз. Причем в 10 последних турах наколотил 10 мячей. Лев подчеркивает, что приглашение Вагнера не было решением против возвращения в сборную Крузе. И добавил, что дверь для этого форварда не закрыта, и он знает, что тот может. Кроме того тренер заметил: мол, сейчас хочет познакомиться с новыми игроками.

Остальные новички — умеющий хорошо исполнять «стандарты» 25-летний левый защитник «Герты» Платтенхардт, трудолюбивый хавбек «Лейпцига» Демме (ему тоже 25) и опытный 28-летний форвард менхенгладбахской «Боруссии» Штиндль. Последний техничен, хорошо знает, где чужие ворота (в 29 матчах нынешней бундеслиги — 11 голов), отлично видит поле. Ни разу не выступал за главную команду страны и голкипер «ПСЖ» Трапп, однако в сборную его уже вызывали.

Конечно, Лев хотел бы, чтобы роль лидера на Кубке конфедераций исполнил Ройс. Однако звездный дортмундский хавбек предстоящим летом в Россию не приедет. Неожиданностью это не стало. Футболист, которого очень часто преследуют травмы (из-за них пропустил ЧМ-2014, Euro-2016, в текущем немецком первенстве из 33 матчей сыграл лишь 16), хочет себя поберечь. Понятно, того же желали для него и его дортмундские боссы. При этом Ройс подчеркивает, что непременно хочет выступить на мировом чемпионате в России.

Наверняка усилили бы команду Лева на Кубке конфедераций талантливые форвард «Вердера» Гнабри, хавбек «Шальке» Майер и защитник «Байера» Та. Однако решено, что эта тройка выступит за немецкую сборную в чемпионате Европы до 21 года, финальная часть которого пройдет с 16 по 30 июня в Польше.