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17 мая 2017, 16:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Черчесов встанет в ворота в День массового футбола

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1979 года Александр Мирзоян рассказал, кто встанет в ворота сборной РФС в День массового футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках».

Бывший защитник Спартака чемпион СССР 1979 года Александр <span class=error>Мирзоян</span> рассказал кто встанет в ворота сборной <span class=error>РФС</span> в День массового футбола который состоится 20 мая в <span class=error>Лужниках</span>. Увеличить
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В нём примут участие завершившие игровую карьеру футболисты.

«Роман Широков обязательно примет участие, он, можно сказать, ещё действующий футболист. Могу приоткрыть небольшую завесу тайны — думаю, на воротах сборной РФС сыграет Станислав Черчесов, который продемонстрирует своё мастерство», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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