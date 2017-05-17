Черчесов встанет в ворота в День массового футбола
Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1979 года Александр Мирзоян рассказал, кто встанет в ворота сборной РФС в День массового футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нём примут участие завершившие игровую карьеру футболисты.
«Роман Широков обязательно примет участие, он, можно сказать, ещё действующий футболист. Могу приоткрыть небольшую завесу тайны — думаю, на воротах сборной РФС сыграет Станислав Черчесов, который продемонстрирует своё мастерство», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter