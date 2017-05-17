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17 мая 2017, 14:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Германии назвала состав на Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с футболистами, которые будут готовиться к Кубку конфедераций 2017 года.

Главный тренер сборной Германии Йоахим <span class=error>Лёв</span> определился с футболистами которые будут готовиться к Кубку конфедераций 2017 года. Увеличить
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Турнир пройдёт летом этого года в России. Соперниками сборной Германии в группе В станут Камерун, Чили и Австралия.

Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кёльн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Лерой Зане («Манчестер Сити»).

Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

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