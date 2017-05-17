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17 мая 2017, 14:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Чемпион мира Нойер не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер пропустит Кубок конфедераций 2017 года, который продет в России. Об этом заявил главный тренер команды Йоахим Лев, которого цитирует пресс-служба сборной.

Вратарь мюнхенской Баварии получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом 18 апреля. Увеличить
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Вратарь мюнхенской «Баварии» получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 18 апреля.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира — 2014 и бронзовым призером мирового первенства — 2010. Также он является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016).

Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций в группе с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруна (25 июня, Сочи).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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