Матч футбольных сборных КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября из-за политической ситуации
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября
из-за политической напряженности между странами. Об этом сообщает Reuters.
Игра пройдет в Пхенчхане. Первоначально матч был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня
Причиной напряженности между странами стало убийство в аэропорту
Ранее министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар призвал власти КНДР обеспечить безопасность делегации страны на матче. По его словам, «напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром».
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