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https://sport.mail.ru/news/football-national/29772484/
17 мая 2017, 13:56 | Футбол: Сборные | ТАСС

Матч футбольных сборных КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября из-за политической ситуации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября из-за политической напряженности между странами. Об этом сообщает Reuters.

Игра пройдет в Пхенчхане. Первоначально матч был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами. При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу малазийской стороны о переносе встречи на нейтральное поле.

Причиной напряженности между странами стало убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, старшего брать лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, северокорейская сторона 7 марта запретила малайзийским гражданам, в том числе дипломатам покидать пределы страны. После напряженных переговоров, проходивших в Пекине, 31 марта ограничения были сняты, а премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил о завершении кризиса в отношениях с КНДР.

Ранее министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар призвал власти КНДР обеспечить безопасность делегации страны на матче. По его словам, «напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром».

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Футболисты сборной Малайзии перейдут на автономный режим во время пребывания в КНДР

СИНГАПУР, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Делегация сборной Малайзии по футболу намерена перейти почти на полное автономное существование во время пребывания в Пхеньяне, где им предстоит сыграть отборочный матч в рамках Кубка Азии 2019 года. Об этом рассказал глава Футбольной ассоциации Малайзии Исмаил Султан.
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