В Москве к КК-2017 в метро появятся столы для настольного футбола

Один из них будет в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», второй — с «Пушкинской» на «Чеховскую». Оборудование поставят 10 июня, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Первый заместитель руководителя московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что поиграть в настольный футбол пассажиры смогут бесплатно.

Рядом со столами для футбола установят прессволлы для фотографий, на полу будет наклейка в виде футбольного газона. Площадки для настольного футбола в подземке были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали проходу пассажиров.

«Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведём переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных», — сказал Латыпов.