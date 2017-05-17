В Москве к КК-2017 в метро появятся столы для настольного футбола
В Москве к началу Кубка конфедераций в метро появятся столы для настольного футбола, которые установят в крупных переходах, там, где они не будут мешать пассажирам.
Один из них будет в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», второй — с «Пушкинской» на «Чеховскую». Оборудование поставят 10 июня, сообщает официальный сайт столичной мэрии.
Первый заместитель руководителя московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что поиграть в настольный футбол пассажиры смогут бесплатно.
Рядом со столами для футбола установят прессволлы для фотографий, на полу будет наклейка в виде футбольного газона. Площадки для настольного футбола в подземке были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали проходу пассажиров.
«Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведём переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных», — сказал Латыпов.
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