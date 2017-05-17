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17 мая 2017, 12:28 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Сборная Дании по футболу сыграет с действующим чемпионом мира перед матчем с Казахстаном в Алматы

Сборная Дании по футболу в июне проведет товарищеский матч с действующим чемпионом мира командой Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Датского футбольного союза.

Встреча пройдет на стадионе датского клуба Брондбю. Увеличить
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Встреча сборных запланирована на 6 июня на стадионе датского клуба «Брондбю».

Спустя четыре дня сборной Дании предстоит сыграть с командой Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Эта игра пройдет в Алматы.

Напомним, что в отборочной группе С сборная Казахстана идет на последнем, шестом месте. В ее активе два очка. Дания с семью баллами занимает третью строчку.

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