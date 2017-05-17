С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Точка невозврата для поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — 31 мая, с газоном можно поработать, но можно и заменить его, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.