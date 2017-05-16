Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины
Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля объявил о том, что принял решение приостановить карьеру в сборной Украины.
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«Я решил приостановить свою карьеру игрока сборной Украины. Я долго к этому шёл, но считаю, что это лучшее решение на данный момент.
Сейчас я прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Только сильнейшие и лучшие должны быть в рядах сборной. Это моё личное мнение. Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока.
Обещаю, что сделаю всё, чтобы быть достойным игроком. Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, я с гордостью надену футболку с тризубом на сердце! Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя, — написал Зозуля в своём «фейсбуке».
В феврале в Испании вспыхнул скандал вокруг трансфера Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Клубы договорились о переходе украинца, но
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