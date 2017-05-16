Чалов, Жемалетдинов и Баринов вызваны в молодёжную сборную России

Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды команды в Новогорске и Узбекистане с 23 мая по 1 июня. Всего в список вошли 24 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Игорь Обухов («Тюмень»), Илья Помазун (ЦСКА).

Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачёв, Шамсиддин Шанбиев (оба — «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулёв («Краснодар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Краснодар-2»).

Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

«Большая часть ребят, вызванных в команду, была на первом сборе в испанской Марбелье. К ним добавились несколько новых игроков, которые ранее были травмированы. Если говорить о вратарской линии, Антон Митрюшкин будет задействован за «Сьон» в играх чемпионата Швейцарии вплоть до 2 июня. Поэтому мы, помимо Ильи Лещука, вызвали в сборную ещё двух голкиперов — Игоря Обухова и Илью Помазуна.

В ходе сбора хотим посмотреть в деле новых ребят, поближе познакомиться с ними. Тренироваться будем в одноразовом режиме. Постараемся закрепить все те хорошие моменты, которые были на первом сборе в Испании. Нам нужно наигрывать состав, ведь это наш последний сбор перед официальными матчами, — цитирует Бушманова официальный сайт РФС.