Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). Многие специалисты и болельщики отметили не самое лучшее состояние газона на новой арене, которая примет матч Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кроме того, перед сдачей стадиона комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на арене из-за высокого уровня вибрации поля, который не соответствует нормам ФИФА. Сообщалось, что комиссия рекомендовала заменить выкатное поле на стационарный газон.

«Оба варианта ФИФА согласовала. Точка невозврата для поля — 31 мая. Можем и с этим поработать, весна ведь. Можем и заменить», — сказал Албин журналистам.