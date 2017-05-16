Албин: Точка невозврата для поля на «Санкт-Петербург Арене» — 31 мая
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Точка невозврата для поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — 31 мая, с газоном можно поработать, но можно и заменить его, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). Многие специалисты и болельщики отметили не самое лучшее состояние газона на новой арене, которая примет матч Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кроме того, перед сдачей стадиона комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на арене
«Оба варианта ФИФА согласовала. Точка невозврата для поля — 31 мая. Можем и с этим поработать, весна ведь. Можем и заменить», — сказал Албин журналистам.
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