Бывший футболист сборной Италии Микколи обвиняется в вымогательстве
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи обвиняется в вымогательстве денег у своего друга. Об этом сообщает Football Italia.
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37-летний Микколли требовал у своего друга возврата долга в размере €12 тыс. с использованием «жестких методов». Прокурор Палермо требует четыре месяца заключения для Микколи.
Микколи является обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса» и Суперкубка Португалии в составе «Бенфики». За сборную Италии футболист провел десять матчей, в которых забил два мяча.
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