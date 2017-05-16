Бывший футболист сборной Италии Микколи обвиняется в вымогательстве

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37-летний Микколли требовал у своего друга возврата долга в размере €12 тыс. с использованием «жестких методов». Прокурор Палермо требует четыре месяца заключения для Микколи.

Микколи является обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса» и Суперкубка Португалии в составе «Бенфики». За сборную Италии футболист провел десять матчей, в которых забил два мяча.