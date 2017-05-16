Албин: Арена в Петербурге не самая дорогая в мире, ее стройка обошлась в 43 млрд рублей

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«Я не считаю, что этот стадион — самый дорогой в мире. Если взять расчет на квадратный метр, то цена нормальная. Можно было сэкономить, но не такой он дорогой, как может показаться. Можно было построить дешевле, но тогда надо было строить быстрее, а не четыре раза менять проект», — сказал Албин.

На вопрос, какова адекватная стоимость строительства стадиона, Албин ответил: «Порядка 43 миллиарда рублей. Плюс 3,6 миллиарда мы получим через суд и еще один миллиард за переделки».

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 одолел екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). На прошлой неделе с «Санкт-Петербурга» на стадион «Петровский» был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдет 17 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле «Санкт- Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.