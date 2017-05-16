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https://sport.mail.ru/news/football-national/29762670/
16 мая 2017, 17:58 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболистки юниорской сборной РФ обыграли команду Португалии на турнире развития УЕФА

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Футболистки юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) одержали одну победу и дважды проиграли на международном турнире развития УЕФА в Португалии.

Во вторник россиянки со счетом 1:0 обыграли команду Португалии. Ранее 12 мая российская команда проиграла сборной Турции — 1:2, а 14 мая крупно уступила сборной Швеции — 1:5.

«Для нашей команды очень важна эта победа в психологическом плане. Сегодня мы сыграли очень хорошо, могли забивать как минимум четыре гола, но, к сожалению, не реализовали все свои моменты. Где-то подвела точность, где-то не хватило мастерства, а где-то — хладнокровия. Тем не менее игроки — молодцы, что сумели дожать соперника», — заявил старший тренер сборной России Валентин Гавва, которого цитирует сайт РФС.

«Что касается сборной Португалии, то это хорошая сильная команда. Но мы стремились доказать, что приехали в Португалию не просто так. Хотел бы отметить не только атаку, но и нашу оборону. Португалки не создали ни одного явного голевого момента. Сейчас девочки разъедутся по своим клубам, где продолжат совершенствовать свое мастерство. И такое окончание турнира будет для них хорошим стимулом для дальнейшей работы», — заявил Гавва.
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