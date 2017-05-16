Двое футболистов из Приангарья вошли в состав сборной России на Кубок конфедераций
Соревнования пройдут с 17 июня по 2 июля.
Двое футболистов из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, который пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля. Всего в списке значатся 30 футболистов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Чемпионат».
Роман Зобнин, играющий за «Спартак» заявлен в качестве полузащитника, игрок «Ростова» Федор Кудряшов — в качестве защитника.
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Всего в расширенный состав сборной России попали 30 футболистов, они приступят к тренировкам 26 мая. Контрольные матчи перед турниром пройдут 5 и 9 июня против Венгрии и Чили.
Справка
Кубок конфедераций — соревнование по футболу среди национальных сборных, проводимое под эгидой ФИФА в
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