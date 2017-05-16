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16 мая 2017, 12:19 | Футбол: Сборные | IrkutskMedia.ru

Двое футболистов из Приангарья вошли в состав сборной России на Кубок конфедераций

Соревнования пройдут с 17 июня по 2 июля.

Двое футболистов из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, который пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля. Всего в списке значатся 30 футболистов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Чемпионат».

Роман Зобнин, играющий за «Спартак» заявлен в качестве полузащитника, игрок «Ростова» Федор Кудряшов — в качестве защитника.

«После заключительного тура российской футбольной премь­ер-лиги будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, окончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня», — говорится в сообщении.

Всего в расширенный состав сборной России попали 30 футболистов, они приступят к тренировкам 26 мая. Контрольные матчи перед турниром пройдут 5 и 9 июня против Венгрии и Чили.

Справка

Кубок конфедераций — соревнование по футболу среди национальных сборных, проводимое под эгидой ФИФА в стране-организаторе чемпионата мира за год до этого события. Поскольку в 2018 году Россия принимает у себя чемпионат мира, то игры Кубка состоятся в российских городах. Участие в соревнованиях примут сборные Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, Камеруна и России.
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