Смена поколений: как изменился состав сборной России по футболу по сравнению с Евро-2016

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Станислава Черчесова начнет подготовку к турниру 26 мая в австрийском Нойштифте, и туда, как объявил главный тренер, поедут 26 игроков — 23 полевых и три вратаря. Окончательная заявка, которая будет включать 23 футболиста (20 полевых плюс три вратаря), будет подана Российским футбольным союзом (РФС) в Международную федерацию футбола (ФИФА) не позднее 7 июня.

Отсутствие Шатова, Кокорина и Мамаева

За прошедший после Евро-2016 год состав российской сборной обновился почти на 50%. Бывший тогда главным тренером сборной Леонид Слуцкий обошелся без расширенного списка и объявил состав из 23 игроков уже 21 мая, сразу после матчей заключительного тура чемпионата России, а 24 мая команда начала подготовительный сбор. Рассматривались кандидатуры Олега Кузьмина и Юрия Жиркова, однако от их услуг пришлось отказаться из-за травм. Позднее выяснилось, что повреждения помешают выступить на турнире Алану Дзагоеву и Игорю Денисову, которых заменили Дмитрий Торбинский и Артур Юсупов.

Из 26 игроков, которые составляли круг кандидатов Слуцкого, в расширенном составе Черчесова значатся только 13. Отсутствие некоторых легко объяснимо — Роман Широков завершил карьеру, Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий приостановили выступления за национальную команду. Алексей Березуцкий и Дмитрий Торбинский уже давно не являются игроками основного состава сборной. Олег Иванов, Юсупов и Георгий Щенников на протяжении карьеры нечасто вызывались в национальную команду, а если и приглашались, то не были в ней основными игроками. Вратарь Юрий Лодыгин в весенней части сезона полностью проиграл конкуренцию более молодому Андрею Луневу.

Больше вопросов возникает по игрокам «Зенита» Олегу Шатову и Александру Кокорину, тем более первый из них набрал хорошую форму к концу весенней части сезона.

Цитата Станислав Черчесов Надо отдать должное ребятам, они сами понимают, что сезон сложился для них неоднозначно. Причем мы оцениваем только то, что видим на поле. Кто там с кем конфликтует — это не наше дело.

Теми же причинами Черчесов объяснил отсутствие в составе и Магомеда Оздоева, который потерял регулярную игровую практику после перехода зимой из «Рубина» в «Терек» (принял участие в шести играх, не отметившись результативными действиями). Невызов полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Черчесов не объяснил, однако, по всей видимости, и здесь причина кроется в скомканном из-за травм сезоне (в общей сложности 17 матчей и один гол). Полузащитник еще ни разу не попадал в состав сборной при новом главном тренере.

Пока не обращает на себя внимание Черчесова и полузащитник Игорь Денисов, которому на Евро помешала выступить только травма. В текущем сезоне 32-летний хавбек обрел вторую молодость в «Локомотиве» (26 матчей, два гола). «Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых игроков, которые должны проявлять себя», — пояснил свое решение наставник команды.

Новички Черчесова

Под сомнением был вызов нападающего Артема Дзюбы. Форвард уже дважды был вынужден пропустить сборы национальной команды из-за проблем с коленом, а в начале мая главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что игроку необходимо сделать паузу по окончании чемпионата, чтобы не усугубить ситуацию. «22 мая он будет в Москве, где мы и сделаем для себя заключение», — сообщил Черчесов.

Вызов Александра Бухарова, Андрея Семенова, Романа Нойштедтера и Дмитрия Тарасова, по всей видимости, обусловлен хорошей формой, которую набрали игроки во второй части сезона. Правда, в случае с Тарасовым, как признался главный тренер, свою роль сыграло и то, что полузащитник получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона, именно в матче за сборную в августе.

Рассчитывает тренерский штаб на предстоящем турнире и на Марио Фернандеса. Уроженец Бразилии, получивший паспорт гражданина РФ в прошлом году, уже вызывался на сбор национальной команды в марте, однако до сих пор за нее не выступал. В начале июня должен пройти пятилетний срок пребывания игрока в России, что позволяет рассчитывать на разрешение выступать за сборную со стороны ФИФА. В то же время Черчесов в понедельник отметил, что основным игроком на место правого вингера пока рассматривается Александр Самедов, который при нем регулярно выступал за команду.

Что касается вратарской линии, уже давно стало известно, что на предстоящем турнире Черчесов не сможет рассчитывать на травмированных Станислава Крицюка и Сослана Джанаева, которые были дублерами Игоря Акинфеева на первых сборах при новом главном тренере. В итоге за два места дублеров Игоря Акинфеева поборются Маринато Гильерме, Александр Беленов и Лунев.

Цитата Станислав Черчесов Ни у кого из них нет преимущества перед другими, все в одинаковой ситуации, кроме Акинфеева.

Новое имя в составе команды, помимо Лунева, — Руслан Камболов. Как объяснил Черчесов, его привлекли выступления игрока на месте центрального защитника. «Тем более футболисты должны быть на таких турнирах разносторонними, а он может играть в опорной зоне, защите, а это для нас может быть только подспорьем. У нас практически все игроки играют минимум на двух позициях», — подчеркнул он.

В остальном выбор Черчесова был легко предсказуем — защитники Виктор Васин, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Роман Шишкин, полузащитники Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Юрий Газинский, Дзагоев, Александр Головин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук и Жирков, а также нападающие Максим Канунников, Дмитрий Полоз и Федор Смолов регулярно вызывались в команду при новом главном тренере. Специалиста не смутило и то, что Васин и Кутепов в апреле на время выпали из основных составов ЦСКА и «Спартака» соответственно. Черчесов отметил, что «не спотыкается тот, кто не ползет».

«Все объективно»

Если смотреть на клубное представительство, здесь впервые за долгое время преимущество перед крупным турниром у московского «Спартака» (6), который досрочно обеспечил себе победу в текущем чемпионате страны. Пятью игроками представлен ЦСКА, четырьмя — «Зенит» и «Ростов», тремя — «Локомотив» и «Краснодар», двумя — «Рубин», одним — «Уфа», «Терек» и турецкий «Фенербахче». В мае прошлого года из 26 игроков, на которых рассчитывал Слуцкий, «Спартак» представляли два игрока, ЦСКА — восемь, «Зенит» — семь, «Локомотив» и «Краснодар» — по три, «Терек», «Рубин» и немецкий «Шальке» — по одному.

Цитата Виталий Мутко Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех. По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.

Сборная России будет готовиться в Австрии до 3 июня, после чего переберется в Будапешт, где 5 июня проведет контрольную игру с венграми. 9 июня команда сыграет товарищеский матч с чилийцами в Москве. Соперниками сборной по групповому этапу Кубка конфедераций станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Полуфиналы турнира пройдут 28 и 29 июня, а матч за третье место и финал — 2 июля.