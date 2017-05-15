Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси вызвал на сбор 23 футболиста
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) во главе с Людасом Румбутисом объявил состав команды на товарищеский матч с россиянами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
На тренировочный сбор, который начнется 28 мая в Минске, вызваны 23 футболиста:
вратари — Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Равел Павлюченко («Днепр», Могилев), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.
защитники — Кирилл Печенин («Витебск»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Чиж, Максим Швецов (оба — «Динамо», Минск), Алексей Иванов («Динамо», Брест);.
полузащитники — Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба — «Неман», Гродно), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все — «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер», Солигорск), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ловец («Торпедо», Минск);.
нападающие — Артем Кийко («Динамо», Минск), Евгений Шевченко («Минск»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).
В течение двух дней команда будет тренироваться в Минске, а 30 мая отправится в Москву, где проведет контрольный матч с российскими сверстниками. Для белорусской «молодежки» это будет последняя проверка сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы-2019. Первый матч в 1-й квалификационной группе молодежного континентального первенства белорусы проведут 7 июня на поле минского стадиона «Трактор» против команды
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