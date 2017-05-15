Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси вызвал на сбор 23 футболиста

На тренировочный сбор, который начнется 28 мая в Минске, вызваны 23 футболиста:

вратари — Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Равел Павлюченко («Днепр», Могилев), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.

защитники — Кирилл Печенин («Витебск»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Чиж, Максим Швецов (оба — «Динамо», Минск), Алексей Иванов («Динамо», Брест);.

полузащитники — Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба — «Неман», Гродно), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все — «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер», Солигорск), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ловец («Торпедо», Минск);.

нападающие — Артем Кийко («Динамо», Минск), Евгений Шевченко («Минск»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).