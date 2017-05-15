Долуда: Стадион «Фишт» 17—18 мая должен быть готов к Кубку конфедераций на 100%
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футбольный стадион «Фишт» в Сочи 17—18 мая должен быть готов на 100% к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, заявил агентству «Р-Спорт» вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
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Арена, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована под Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно. «Фишт» был официально открыт матчем сборных России и Бельгии в конце марта. Также на арене 2 мая прошел финальный матч Кубка России.
«Во вторник мы проводим пусконаладочные работы системы
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