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15 мая 2017, 20:06 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Долуда: Стадион «Фишт» 17—18 мая должен быть готов к Кубку конфедераций на 100%

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футбольный стадион «Фишт» в Сочи 17—18 мая должен быть готов на 100% к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, заявил агентству «Р-Спорт» вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Футбольный стадион <span class=error>Фишт</span> в Сочи <nobr>17—18 мая</nobr> должен быть готов на 100 к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-губернатор</nobr> Краснодарского края Николай <span class=error>Долуда</span>. Увеличить
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Арена, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована под Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно. «Фишт» был официально открыт матчем сборных России и Бельгии в конце марта. Также на арене 2 мая прошел финальный матч Кубка России.

«Во вторник мы проводим пусконаладочные работы системы Wi-Fi в чаше стадиона, в субботу мы начали пусконаладочные работы системы контроля управления доступа. Буквально на днях это сдаем. А это два пункта, которые нас держат. ФИФА будет принимать у нас стадион где-то в начале июня. Мы должны получить акт соответствия по третьему этапу. Этот акт — это окончание всех пусконаладочных работ по инженерным системам. Все акты получены, за исключением озвученных двух. Думаю, этот акт соответствия мы получим 17—18 мая. То есть 17—18 мая стадион “Фишт” должен быть готов на 100%», — сказал Долуда по телефону.
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