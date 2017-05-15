Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу в голосовании одержал девиз «Будь верен своей команде!». Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Также болельщиками были выбраны и девизы других команд- участниц турнира. Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми команд-участниц.