Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Завершилось голосование на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Победу в голосовании одержал девиз «Будь верен своей команде!». Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Также болельщиками были выбраны и девизы других команд- участниц турнира. Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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