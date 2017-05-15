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15 мая 2017, 19:40 | Футбол: Сборные | ТАСС

Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Завершилось голосование на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Победу в голосовании одержал девиз Будь верен своей команде! Увеличить
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Победу в голосовании одержал девиз «Будь верен своей команде!». Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Также болельщиками были выбраны и девизы других команд- участниц турнира. Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми команд-участниц.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

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