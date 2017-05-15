Валерий Газзаев: Сборной нельзя отказываться от Кокорина, Шатова, Мамаева и Денисова

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— На мой взгляд, состав сборной на Кубке конфедераций — это фактически прообраз команды на чемпионате мира. Отсутствие в расширенном списке Денисова, Шатова, Кокорина и Мамаева вызывает у меня определенные вопросы.

— Почему?

— Денисов вообще проводит один из лучших сезонов в карьере. У Мамаева была травма, но никто не сомневается в его мастерстве. Шатов был одним из основных игроков сборной ранее, он имеет определенный высокий уровень.

— А Кокорин?

— Никто не сомневается в его таланте, хотя за последнее время было много негатива в его адрес. Но мастерство он не утратил. Так что, считаю, от хороших футболистов отказываться нельзя. Во всяком случае, в расширенный список они должны попадать.

— Нужно ли попытаться вернуть в сборную Березуцких и Игнашевича?

— Конечно! Может быть, их можно не задействовать на Кубке конфедераций, но на чемпионате мира они сыграть просто должны. Давайте посмотрим правде в глаза. Оборона — самая слабая линия в сборной. Так почему бы ее не сформировать из опытных защитников ЦСКА. Аура авторитета Игнашевича и Березуцких очень важна. Без нее никаких задач нельзя решить.

Цитата Валерий Газзаев За те семь контрольных матчей, которая провела сборная, никто о ней целостного впечатления так и не составил. Я пока не вижу костяка сборной. Поэтому Денисов, Кокорин, Мамаев, Шатов, братья и Игнашевич точно не помешали бы сборной. Можно еще упомянуть Щенникова.

То есть я вам назвал 8 игроков, которые, думаю, вернутся в сборную после Кубка конфедераций.

— В общем состав у вас вызвал вопросы?

— Мне кажется, за семь контрольных матчей можно было разобраться в подходящих игроках для национальной сборной. А то создается впечатление, что национальная команда омолаживается. Если провалимся, скажут: ну ничего страшного, ведь играла молодежь… Ребята, но это же домашний чемпионат мира!

Кроме того, в стратегии развития футбола — нет никакой конкретной цели на чемпионат мира. Говорят только, что ЧМ должен просто популяризировать футбол в стране. Это очень странно. Где конкретная задача? Это же домашний турнир. То есть люди заранее страхуются?