Валерий Газзаев: Сборной нельзя отказываться от Кокорина, Шатова, Мамаева и Денисова
Знаменитый тренер, который сейчас является депутатом Государственной Думы РФ и заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту прокомментировал расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.
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— На мой взгляд, состав сборной на Кубке конфедераций — это фактически прообраз команды на чемпионате мира. Отсутствие в расширенном списке Денисова, Шатова, Кокорина и Мамаева вызывает у меня определенные вопросы.
— Почему?
— Денисов вообще проводит один из лучших сезонов в карьере. У Мамаева была травма, но никто не сомневается в его мастерстве. Шатов был одним из основных игроков сборной ранее, он имеет определенный высокий уровень.
— А Кокорин?
— Никто не сомневается в его таланте, хотя за последнее время было много негатива в его адрес. Но мастерство он не утратил. Так что, считаю, от хороших футболистов отказываться нельзя. Во всяком случае, в расширенный список они должны попадать.
— Нужно ли попытаться вернуть в сборную Березуцких и Игнашевича?
— Конечно! Может быть, их можно не задействовать на Кубке конфедераций, но на чемпионате мира они сыграть просто должны. Давайте посмотрим правде в глаза. Оборона — самая слабая линия в сборной. Так почему бы ее не сформировать из опытных защитников ЦСКА. Аура авторитета Игнашевича и Березуцких очень важна. Без нее никаких задач нельзя решить.
То есть я вам назвал 8 игроков, которые, думаю, вернутся в сборную после Кубка конфедераций.
— В общем состав у вас вызвал вопросы?
— Мне кажется, за семь контрольных матчей можно было разобраться в подходящих игроках для национальной сборной. А то создается впечатление, что национальная команда омолаживается. Если провалимся, скажут: ну ничего страшного, ведь играла молодежь… Ребята, но это же домашний чемпионат мира!
Кроме того, в стратегии развития футбола — нет никакой конкретной цели на чемпионат мира. Говорят только, что ЧМ должен просто популяризировать футбол в стране. Это очень странно. Где конкретная задача? Это же домашний турнир. То есть люди заранее страхуются?
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