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15 мая 2017, 16:12 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Двадцать шесть футболистов сборной РФ поедут на сбор перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Двадцать шесть футболистов сборной России примут участие в австрийском сборе команды перед Кубком конфедераций, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Двадцать шесть футболистов сборной России примут участие в австрийском сборе команды перед Кубком конфедераций заявил главный тренер национальной команды Станислав <span class=error>Черчесов</span>. Увеличить
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В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, в который вошли 30 футболистов. Сбор в Австрии пройдет с 26 мая по 3 июня.

«Из 30 футболистов на сбор в Австрию поедет 26 игроков, включая трех вратарей. Ситуация может измениться. Мало ли у кого-то будет какая-то болячка, чтобы во время сбора можно было подлечить», — сказал Черчесов журналистам.

Тренерский штаб сборной России определится со списком из 26 игроков после заключительного тура чемпионата России (21 мая). После сбора в Австрии команда сыграет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

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