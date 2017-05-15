Двадцать шесть футболистов сборной РФ поедут на сбор перед Кубком конфедераций

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В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, в который вошли 30 футболистов. Сбор в Австрии пройдет с 26 мая по 3 июня.

«Из 30 футболистов на сбор в Австрию поедет 26 игроков, включая трех вратарей. Ситуация может измениться. Мало ли у кого-то будет какая-то болячка, чтобы во время сбора можно было подлечить», — сказал Черчесов журналистам.

Тренерский штаб сборной России определится со списком из 26 игроков после заключительного тура чемпионата России (21 мая). После сбора в Австрии команда сыграет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.