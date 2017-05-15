Черчесов: Сборная России будет ждать Дзагоева, по Дзюбе заключение будет 22 мая
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Тренерский штаб сборной России по футболу будет ждать положительных новостей по состоянию здоровья полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, а заключение по готовности форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы будет сделано 22 мая, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Тренерский штаб сборной в понедельник озвучил расширенный состав команды на подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
«После мышечной травмы футболист за 25 дней должен быть не просто здоров, а готов. От момента травмы с “Локомотивом” до первого матча Кубка конфедераций 52 дня. В ЦСКА профессиональный медицинский штаб, свои риски они будут взвешивать. Мы не можем и не хотим вмешиваться в клубные вопросы. Уровень Дзагоева мы прекрасно знаем. Если бы это был новичок, то были бы большие вопросы. А это опытный футболист, который обладает большим классом. Будем ждать», — сказал Черчесов журналистам.
«Для нас не принципиально, будет ли он (в чемпионате России) играть минуту, либо все 180 матчей. Главное — чтобы не было никакого форсирования. Если футболист может помочь ЦСКА, он должен это сделать, а если будет риск, то клуб должен его взвешивать. Мы будем исходить из той ситуации, которая будет», — добавил тренер.
Дзюба в последний раз играл за сборную в октябре в товарищеском матче с командой
«Наш медицинский штаб с штабом “Зенита” на связи. В последнее время Дзюба работает без ограничений. 22 мая он будет в Москве, где мы еще раз для себя сделаем заключение. На сбор едет 23 полевых игрока для того, чтобы и его подготовили. Желание, готовность у него есть, а все остальное покажет работа. Голами Дзюба подтверждает свою состоятельность», — пояснил тренер.
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