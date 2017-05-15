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15 мая 2017, 13:53 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Билялетдинов: Невызов Кокорина и Мамаева в сборную, возможно, профилактическая мера

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в расширенном составе сборной России для подготовки к Кубку конфедераций-2017 отчасти является профилактический мерой, частично — недовольством уровнем готовности игроков, заявил агентству «Р-Спорт» экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов.

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Кокорин и Мамаев не вошли в расширенный состав из 30 человек для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. После Евро-2016 футболисты стали фигурантами скандала в СМИ, связанного с посещением ночного клуба в Монте-Карло. Мамаев в октябре получил травму, из-за которой вернулся на поле только в марте. Кокорин, проведший 44 матча за сборную с 2011 года, в марте не попал в состав на контрольные игры с ивуарийцами и бельгийцами.

«Наверное, это профилактическая мера — напрашивается такой вывод, — сказал по телефону Билялетдинов. — Второй и более важный аспект — состояние футболистов на данный момент: из-за травмы или уровня игры сейчас. А дальше можно фантазировать — Кокорин вроде и здоров был, и нормально выглядел в чемпионате России. Возможно, главный тренер хочет попробовать решить задачу игры команды без Кокорина в атаке, и побольше наиграть в составе сборной России других футболистов, которые играли меньше, чем Кокорин и Мамаев».

Сборная России на Кубке конфедераций сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В встретятся сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

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Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не вошли в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России.
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