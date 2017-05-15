Билялетдинов: Невызов Кокорина и Мамаева в сборную, возможно, профилактическая мера
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в расширенном составе сборной России для подготовки к Кубку конфедераций-2017 отчасти является профилактический мерой, частично — недовольством уровнем готовности игроков, заявил агентству «Р-Спорт» экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов.
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Видимо, что-то случилось...
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Кокорин и Мамаев не вошли в расширенный состав из 30 человек для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
«Наверное, это профилактическая мера — напрашивается такой вывод, — сказал по телефону Билялетдинов. — Второй и более важный аспект — состояние футболистов на данный момент:
Сборная России на Кубке конфедераций сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В встретятся сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
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