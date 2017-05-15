Дзюба, Дзагоев и Тарасов вошли в расширенный состав сборной РФ на Кубок конфедераций

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Дзюба не играл за сборную с прошлого октября, Тарасов — с августа, а Фернандес, получивший российское гражданство в июле 2016 года, пока еще не дебютировал за национальную команду. Дзагоев в текущем году провел на поле в составе российской команды лишь 17 минут в матче против бельгийцев (3:3).

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

В преддверии турнира сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

Полностью расширенный состав, в который вошли 30 игроков, выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);.

защитники — Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семенов («Терек», Грозный), Роман Шишкин («Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит»);.

полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»);.

нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).



После заключительного тура чемпионата России (21 мая) будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, после которого сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.