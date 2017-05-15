Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не вошли в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России.
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В понедельник на сайте РФС был опубликован расширенный состав команды для подготовки к матчам турнира.
Кокорин, в активе которого 44 встречи за сборную с 2011 года, ранее в марте не попал в состав команды на товарищеские матчи с ивуарийцами и бельгийцами. Мамаев (15 игр за сборную с 2010 года) вместе с нападающим «Зенита» после Евро-2016 стал фигурантом скандала в СМИ, связанного с их нахождением в одном из ночных клубов
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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