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15 мая 2017, 12:59 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не вошли в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России.

Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций - Фото Увеличить
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В понедельник на сайте РФС был опубликован расширенный состав команды для подготовки к матчам турнира.

Кокорин, в активе которого 44 встречи за сборную с 2011 года, ранее в марте не попал в состав команды на товарищеские матчи с ивуарийцами и бельгийцами. Мамаев (15 игр за сборную с 2010 года) вместе с нападающим «Зенита» после Евро-2016 стал фигурантом скандала в СМИ, связанного с их нахождением в одном из ночных клубов Монте-Карло. Позже сам Черчесов заявил, что Кокорин не приглашается в сборную исключительно по спортивному принципу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В встретятся сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

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Дзюба, Дзагоев и Тарасов вошли в расширенный состав сборной РФ на Кубок конфедераций

Дзюба, Дзагоев и Тарасов вошли в расширенный состав сборной РФ на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва) и Дмитрий Тарасов (Локомотив, Москва), а также защитник Марио Фернандес (ЦСКА) вошли в расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций 2017 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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