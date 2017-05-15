Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

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В понедельник на сайте РФС был опубликован расширенный состав команды для подготовки к матчам турнира.

Кокорин, в активе которого 44 встречи за сборную с 2011 года, ранее в марте не попал в состав команды на товарищеские матчи с ивуарийцами и бельгийцами. Мамаев (15 игр за сборную с 2010 года) вместе с нападающим «Зенита» после Евро-2016 стал фигурантом скандала в СМИ, связанного с их нахождением в одном из ночных клубов Монте-Карло. Позже сам Черчесов заявил, что Кокорин не приглашается в сборную исключительно по спортивному принципу.