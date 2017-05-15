Бушманов вызвал воспитанника «Зенита» Обухова на сбор молодёжной сборной России
Как стало известно «Чемпионату», 20-летний вратарь Игорь Обухов вызван в молодёжную сборную России для участия в тренировочном сборе, который команда Евгения Бушманова проведёт в конце мая -начале июня.
Обухов является воспитанником «Зенита». В 2013 году в составе юношеской сборной России он стал чемпионом Европы. Этой зимой Обухов на правах аренды перешёл в «Тюмень», в составе которой провёл 5 матчей в чемпионате ФНЛ.
В рамках предстоящего сбора молодёжная сборная России проведёт два контрольных матча: с Узбекистаном в гостях и с Турцией дома.
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