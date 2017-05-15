Бушманов вызвал воспитанника «Зенита» Обухова на сбор молодёжной сборной России

Обухов является воспитанником «Зенита». В 2013 году в составе юношеской сборной России он стал чемпионом Европы. Этой зимой Обухов на правах аренды перешёл в «Тюмень», в составе которой провёл 5 матчей в чемпионате ФНЛ.

В рамках предстоящего сбора молодёжная сборная России проведёт два контрольных матча: с Узбекистаном в гостях и с Турцией дома.