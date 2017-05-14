Тренер сборной России Черчесов выступает за введение системы определения взятия ворот

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Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee — VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

«Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна, — считает Черчесов. — Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение».

«Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды, — отметил собеседник ТАСС. — А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус».

Системы видеоассистентов рефери и определения взятия ворот будут использоваться на стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи на матчах Кубка конфедераций 2017 года.