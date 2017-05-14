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14 мая 2017, 10:43 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тренер сборной России Черчесов выступает за введение системы определения взятия ворот

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболу необходимо введение системы определения взятия ворот, что же касается системы видеоассистентов арбитров, то нужно посмотреть, чем завершатся ее тесты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

<em>МОСКВА 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.</em> Футболу необходимо введение системы определения взятия ворот что же касается системы <span class=error>видеоассистентов</span> арбитров то нужно посмотреть чем завершатся ее тесты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span>. Увеличить
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Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee — VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

«Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна, — считает Черчесов. — Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение».

«Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды, — отметил собеседник ТАСС. — А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус».

Системы видеоассистентов рефери и определения взятия ворот будут использоваться на стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи на матчах Кубка конфедераций 2017 года.

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