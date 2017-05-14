Сборная Казахстана до 17 лет завершила выступление на Кубке развития УЕФА с разницей мячей 2:27
Сборная Казахстана по футзалу провально выступила на Кубке развития УЕФА-2017, в котором принимали участие игроки до 17 лет, сообщает Sports.kz.
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На турнире «Четырех наций» в
Итоговое положение команд: Россия — 9 очков, Сербия — 6, Румыния — 3, Казахстан — 0.
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