Сборная Казахстана до 17 лет завершила выступление на Кубке развития УЕФА с разницей мячей 2:27

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк в интервью программе Sport View на телеканале Atameken Business Channel отметил, что не собирается пиарить себя, делая громкие заявления относительно будущих результатов со своей новой командой. По его словам, казахстанским футболистам не хватает веры в себя.