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14 мая 2017, 10:36 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Сборная Казахстана до 17 лет завершила выступление на Кубке развития УЕФА с разницей мячей 2:27

Сборная Казахстана по футзалу провально выступила на Кубке развития УЕФА-2017, в котором принимали участие игроки до 17 лет, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по <span class=error>футзалу</span> <span class=error>провально</span> выступила на Кубке развития <span class=error>УЕФА</span>-2017 в котором принимали участие игроки до 17 лет сообщает Sports.kz. Увеличить
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На турнире «Четырех наций» в Врнячке-Бане (Болгария) Казахстан уступил всем соперникам — Сербии (1:8), Румынии (1:4) и России (0:15). Как итог — последнее, четвертое место, ноль очков и разница забитых и пропущенных мячей — 2:27.

Итоговое положение команд: Россия — 9 очков, Сербия — 6, Румыния — 3, Казахстан — 0.

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