Черчесов: сборная России по футболу планирует опробовать поле на базе в Новогорске осенью

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Как предполагается, сборная будет готовиться в Новогорске непосредственно перед чемпионатом мира 2018 года. Сейчас база закрыта на реконструкцию.

«В этом вопросе (тренировок сборной на базе в Новогорске) все идет своим чередом, недавно был там и общался с Николаем Доморацким (директор учебно- тренировочного центра “Новогорск” — прим. ТАСС). Остаются вопросы по гостинице, но они будут решаться, и к чемпионату мира база должна быть готова. К осени должно быть готово одно из двух тренировочных полей, и мы начнем его пробовать», — рассказал Черчесов.

«В Австрии уединимся»

Сборная России примет участие в Кубке конфедераций, матчи которого пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. 26 мая команда отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт, который продлится до начала июня.

«В нашем понимании команде надо уединиться и спокойно готовиться к турниру. Сменить атмосферу иногда стоит, хотим ли мы этого или нет, но если бы мы готовились у себя в стране, имел бы место излишний ажиотаж», — сказал специалист.

«Тем более я знаю эти места — каждый год с клубами там проводил сборы. Французы перед домашним чемпионатом Европы там были, испанцы — перед победными для себя чемпионатами мира и Европы», — добавил он.

Сборная России на групповом этапе Кубка конфедераций встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Во время турнира постоянных мест базирования у сборных не будет.

«Нас по большому счету не спрашивают, где жить. Например, в Москве это будет гостиница “Лотте-отель”, которую выбрали в ФИФАи в которой разместятся другие команды. То же касается и других городов. Сборные будут постоянно перемещаться — одна уехала, другая заехала», — пояснил Черчесов.

«Есть пожелания по соперникам на осенние контрольные матчи»