Мутко: У сборной РФ интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров

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Черчесов возглавил сборную страны в августе прошлого года. Команда как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отборочного турнира и проводит только товарищеские игры. В июне этого года сборной предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций.

На вопрос, за счет чего сборная может выступить успешно на предстоящем турнире, Мутко ответил: «Если будет одной командой, все-таки футбол — коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют».

«Конечно, Кубок конфедераций — тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду», — добавил он.