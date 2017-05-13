Мутко: У сборной РФ интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров
РЯЗАНЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сборная России по футболу располагает интересными игроками, а в лице Станислава Черчесова — одним из самых перспективных тренеров. Об этом заявил журналистам
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Черчесов возглавил сборную страны в августе прошлого года. Команда как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отборочного турнира и проводит только товарищеские игры. В июне этого года сборной предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций.
На вопрос, за счет чего сборная может выступить успешно на предстоящем турнире, Мутко ответил: «Если будет одной командой,
«Конечно, Кубок конфедераций — тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта,
Кубок конфедераций пройдет в
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