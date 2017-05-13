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13 мая 2017, 13:16 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Роналдиньо надеется, что сборная России сможет проявить себя на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 13 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 по версии ФИФА Роналдиньо выразил надежду на то, что сборная России сможет проявить себя должным образом на домашнем Кубке конфедераций.

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии лучший футболист мира 2004 и 2005 по версии ФИФА Роналдиньо выразил <span class=error>надежу</span> на то что сборная России сможет проявить себя должным образом на домашнем Кубке конфедераций. Увеличить
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Роналдиньо в субботу принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани. Бразилец в 2005 году выигрывал Кубок конфедераций в Германии, а на турнире 1999 года в Мексике стал серебряным призером.

«Шансы на победу есть у всех команд. Надеюсь, что сборная России проявит себя должным образом. У нее есть шанс успешно выступить на этом турнире», — сказал Роналдиньо журналистам.

«Казань — очень красивый город, с огромной историей. А еще здесь красивые женщины», — добавил он.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.

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МАДРИД, 12 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправится 23 июня в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч Кубка конфедераций по футболу. Об этом в пятницу сообщил портал Sapo24 со ссылкой на Собрание республики (однопалатный парламент).
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