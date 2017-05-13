Роналдиньо надеется, что сборная России сможет проявить себя на Кубке конфедераций
КАЗАНЬ, 13 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 по версии ФИФА Роналдиньо выразил надежду на то, что сборная России сможет проявить себя должным образом на домашнем Кубке конфедераций.
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Роналдиньо в субботу принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани. Бразилец в 2005 году выигрывал Кубок конфедераций в Германии, а на турнире 1999 года в Мексике стал серебряным призером.
«Шансы на победу есть у всех команд. Надеюсь, что сборная России проявит себя должным образом. У нее есть шанс успешно выступить на этом турнире», — сказал Роналдиньо журналистам.
«Казань — очень красивый город, с огромной историей. А еще здесь красивые женщины», — добавил он.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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