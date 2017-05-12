Президент Португалии посетит в Санкт-Петербурге матч Кубка конфедераций
МАДРИД, 12 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправится 23 июня в
Санкт-Петербург, чтобы посетить матч Кубка конфедераций по футболу. Об этом в пятницу сообщил портал Sapo24 со ссылкой на Собрание республики (однопалатный парламент).
По его информации, Ребелу де Соуза пробудет в России до 25 июня. Ожидается, что президент посетит матч Португалия — Новая Зеландия, который состоится 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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