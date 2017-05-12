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https://sport.mail.ru/news/football-national/29724770/
12 мая 2017, 20:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборные Англии и Германии в ноябре проведут третий товарищеский матч за 1,5 года

Сборная Англии в ноябре этого года проведёт товарищеский матч с Германией. Команды в третий раз за полтора года сыграют друг с другом в рамках меморандума о сотрудничестве между Футбольной ассоциацией Англии и Немецким футбольным союзом, информирует интернет-издание Daily Mail.

Сборная Англии в ноябре этого года проведёт товарищеский матч с Германией. Увеличить
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В марте 2016 года Германия в Берлине уступила Англии со счётом 2:3, а в конце марта этого года минимально победила «трёх львов» в Дортмунде (1:0) благодаря голу Лукаша Подольски, который провёл свой прощальный матч за немецкую сборную.

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