Кубок Конфедераций-2017: что нужно знать о сборной Мексики

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КОМАНДА

Мексике пришлось сыграть против США, чтобы попасть на КК-2017. Дело в том, что до турнира в России в КОНКАКАФ успели провести сразу два Золотых кубка (победитель участвует к КК — Прим.ред.): в 2013 году титул взяла сборная США, в 2015-м — Мексика. Исход очной встречи решился в дополнительное время, причем США не хватило всего двух минут, чтобы дотерпеть до серии пенальти. Мексика победила 3:2.

Уже под руководством нового тренера, колумбийца Хуана Карлоса Осорио мексиканцы выиграли 17 из 20 матчей. И почти обеспечили себе попадание на ЧМ-2018. Однако сборную по-прежнему критикуют за осторожность, за не слишком красивую и низкую результативность.

ЗВЕЗДА

Хавьер Эрнандес (28 лет, «Байер»)

Человек-гол сборной Мексики и один из ее лучших бомбардиров. Чичарито уже вписал свое имя у историю национальной команды. По количеству забитых голов (46) он сравнялся с лучшим бомбардиром всех времен Харедом Борхетти. В России Эрнандес готов побить рекорд и добраться до отметки в 50 мячей.

ТРЕНЕР

Хуан Карлос Осорио

Колумбийский тренер долгое время учился и работал в США и Англии. И даже был ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити» (2001−2006). Но больше интересовался тренировками сэра Алекса Фергюсона: «Я все время вспоминаю мудрые слова Фергюсона. Нашел возможность пообщаться с ним и поприсутствовать на тренировках «МЮ». И вот что он мне сказал: «На столь высоком уровне всем важен футбол как игра. Деньги здесь отходят на второй план», — говорил Осорио в интервью FIFA.com.

Колумбиец уверен, что в России его команда покажет себя с наилучшей стороны. «Если костяк нашей сборной — примерно 14 футболистов, выступающих за рубежом, — будет находиться в добром здравии, у нас будет отличный шанс показать свое понимание футбола».

КТО УДИВИТ

Мигель Лайюн (28 лет, «Порту»)

Левый защитник «Порту» — самый креативный в Европе, и, возможно, недооцененный футболист. На его счету 12 результативных передач. Правда, только 4 из них были организованы непосредственно с игры. Остальные — результат идеальных подач со стандартов. Концовка сезона в «Порту» у защитника получается неудачной — Лайюн лишился места не только в составе, но и в заявке. И на Кубке конфедераций наверняка захочет показать себя, чтобы найти новый клуб.

КТО РАЗОЧАРУЕТ

Рауль Хименес (26 лет, «Бенфика»)

Форвард побил все рекорды по сумме трансфера — 22 миллиона евро. Он стал самым дорогим приобретением в истории португальской команды и самым дорогим мексиканцем всех времен.

Но при этом очень редко выходит в составе «Бенфики». Хотя одно время свои шансы использовал по максимуму, забивал голы на протяжении нескольких матчей подряд, появляясь на поле всего на 15−20 минут. Но и такая статистика не спасла Хименеса от статуса «лавочника». В сборной Мексики нападающий находится примерно в такой же ситуации. При тройке Эрнандес-Вела-Корона у Хименеса мало шансов стать игроком стартового состава. Однако нападающий не теряет оптимизма и надеется стать лучшим бомбардиром турнира.

ЦЕЛЬ НА КК

Мексика побеждала на турнире в 1999 году. Теперь в планах Осорио повторить достижение. «На данный момент у нас отличный подбор футболистов. Парни могут играть на равных с любой командой в мире. Мексика способна повторить достижение 1999-го года, тогда сборная выиграла турнир, так как располагала отличной командой, как и сейчас. Так что задумываемся о победе», — рассказал Осорио изданию Esto.

Довольно оптимистичный план, в реальности Мексика будет довольна и выходом в полуфинал.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

— В мае 2015 года Осорио подписал двухлетний контракт с «Сан-Паулу, но в октябре уехал тренировать Мексику. Наверняка не последнюю роль сыграл и финансовый вопрос — в сборной тренер получает 1,2 миллиона долларов в год.

— 38-летний защитник Рафаэль Маркес, легенда и ветеран сборной, может завершить выступления за национальную команду из-за частых травм. Он пропустит и КК-2017, и Золотой кубок КОНКАКАФ, так как восстановление после очередного повреждения затянулось на несколько месяцев. Это значит, что Мексика чуть ли не впервые сыграет без своего лидера. Конечно, Маркес и до этого пропускал матчи, но как правило находился с командой, поддерживал, вдохновлял, в общем играл роль еще одного тренера. Теперь сборной, а в особенности защитникам, придется справляться самим.

— За Мексику выступают сразу четыре футболиста «Порту» (один, Диего Рейес пока в аренде в клубе «Эспаньол» — Прим. ред.). Трое — почти на сто процентов игроки стартового состава: Мигель Лайюн, Хесус Корона и Эктор Эррера. В пору говорить, что в Россию пожалует не сборная Мексики, а меленькая копия «Порту».

Юлия Яковлева