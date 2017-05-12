Дети с ограниченными возможностями выведут игроков на матчах КК-2017 в Казани
Дети с ограниченными возможностями выведут футболистов на поле перед матчами Кубка конфедераций — 2017, которые будут проходить в Казани, сообщает официальный сайт правительства Татарстана.
«Впервые в истории этих соревнований мы решили дать возможность выйти на поле вместе с игроками детям с особенностями здоровья», — говорится в сообщении.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три матча группового этапа и полуфинальный поединок.
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