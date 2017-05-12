Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29717196/
12 мая 2017, 11:18 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на «Арене ЦСКА»

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу планирует провести открытую для болельщиков тренировку 14 июня на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций 26 мая в австрийском Нойштифте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Предварительно открытая тренировка в преддверии Кубка конфедераций намечена на 14 июня на стадионе ЦСКА», — сказал источник.

Сборная России сыграет в группе А Кубка конфедераций, ее соперниками станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах.

Игры Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матч открытия и финал состоятся в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнет подготовку к турниру 26 мая в австрийском Нойштифте. Команда проведет две товарищеских игры, 5 июня в Будапеште она встретится с венграми, а 9 июня в Москве — с чилийцами.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя

Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрирован

Неделя звезд КХЛ 2018 года пройдет в Астане