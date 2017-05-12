Футболисты сборной Малайзии перейдут на автономный режим во время пребывания в КНДР

«Мы получаем информацию о возможных провокациях со стороны принимающей стороны, например, о возможном отравлении наших спортсменов, поэтому всю еду и воду мы привезем с собой», — отметил чиновник. Кроме того, по его словам, особое беспокойство вызывает судейство, поскольку «будет оказываться давление на официальных делегатов матча со стороны представителей КНДР».

На сегодняшний день, признал руководитель ассоциации, необходимо подчиниться решению Азиатской конфедерации футбола, которая отказала ранее Малайзии перенести матч на нейтральное поле по соображениям безопасности. Но была перенесена дата проведения матча — с 28 марта на 8 июня. Тем не менее Исмаил Султан отметил, что по-прежнему «будет добиваться переноса игры на нейтральное поле».

Ранее министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар призвал власти КНДР обеспечить безопасность делегации страны на матче. По его словам, «напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром».