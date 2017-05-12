Сборная Мексики будет готовиться к Кубку конфедераций на стадионе «Центральный» в Казани

«В июне мы проведем два отборочных матча чемпионата мира — второй 11 июня против сборной США. Сразу после игры вся команда отправится в аэропорт, откуда полетит прямо в Казань. Там мы проведем шесть-семь дней до старта турнира, тренироваться команда будет на стадионе «Центральный», — рассказал де Мария.

Летом сборной Мексики предстоит принять участие в двух турнирах — в июне в Кубке конфедераций, а в июле в Золотом кубке КОНКАКАФ. «Кубок конфедераций очень важен для нас, сборная Мексики будет представлена сильнейшими игроками, мы едем в Россию с высокими ожиданиями. У меня остались самые теплые воспоминания о Кубке конфедераций 2005 года (мексиканцы заняли четвертое место в Германии — прим. ТАСС), надеюсь, что это поколение проявит себя не хуже», — отметил де Мария.

«Год назад мы отправляли группу наших наблюдателей, которые ознакомились с тренировочными площадками, гостиницами, стадионами. Нам все понравилась, наша цель — приехать в Россию не только этим летом, но и следующим, уже на чемпионат мира», — добавил де Мария.

На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).