Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев
Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о подготовке страны к Кубку конфедераций в России.
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— Сколько мексиканских болельщиков приедет на Кубок конфедераций?
— Мексика — футбольная страна, мы два раза проводили чемпионат мира, один раз победили на домашнем Кубке конфедераций. В нашей стране большой интерес к России, ведь в ближайшие два года это столица футбола.
На данный момент нам известно, что более 700 болельщиков уже сделали себе fan id. Но мы считаем, что на турнир приедет намного больше человек: у нас большое мексиканское землячество в Европе. Наши люди привыкли делать все в самый последний момент, в том числе покупать билеты и оформлять документы. Думаю, несколько тысяч мексиканцев точно приедут на Кубок Конфедераций.
— Будет ли подготовлена специальная памятка для мексиканских болельщиков?
— Наше министерство иностранных дел принимает определенные меры. Мы уже начали объяснять болельщикам некоторые нововведения: например, оформление все того же fan id. Этот документ практичен и полезен, ведь теперь не нужно иметь визу, чтобы приехать на футбол.
Также мы оповещаем обо всех документальных сложностях, что срок паспорта мексиканца должен истекать не ранее 6 месяцев. Чтобы на руках была медицинская страховка. В общем, много в этой брошюре советов. Но мы и без того знаем, что Россия очень гостеприимная страна, что особых проблем здесь нет. Мы откроем офисы нашего посольства в Казани и Сочи. В этих городах сыграет наша сборная. Никаких особых рекомендаций по России нет.
— По мнению британских СМИ, российский футбол тесно связан с расизмом. Это не беспокоит мексиканцев?
— Работая в России уже много лет, признаков этого явления, этой «болезни», я не заметил. Наш опыт показывает, что когда россияне узнают, что мы мексиканцы, они к нам хорошо относятся. То же самое и у наших граждан по отношению к россиянам.
Наш народ относится к россиянам с большой симпатией. Это богатая история взаимоотношений: дипломатических, культурных, экономических, политических. Они всегда были хорошими.
— Первый официальный матч сборная России провела именно с Мексикой.
— Да. Еще помню, когда был намного моложе, на ЧМ-1970 в Мексике сборная СССР играла с нами в
— Как прокомментируете совместную заявку Мексики, США и Канады на проведение ЧМ-2026?
— В случае победы нашей заявки мы надеемся, что чемпионат мира получится грандиозным. Мескика, Канада и США давно работают совместно во многих областях, особенно экономических. Поэтому благодаря наработанным связям мы могли бы организовать запоминающийся чемпионат мира.
Наши страны давно создали развитую инфраструктуру. Это ведь будет полезно и нашим странам. Это коммуникация, полеты. Тем более, хорошо быть первооткрывателями, ведь ЧМ еще никогда не проводили три государства вместе.
— Как вам живется в России?
— Я уже третий раз работаю в России. Впервые я трудился здесь в начале 90-х, затем в начале «нулевых», и вот теперь уже как полтора года я вернулся в Россию снова. Мне прекрасно работается в Москве, я вернулся сюда с радостью. Чувствую себя удобно, нас принимают хорошо. Знаю российских дипломатов, живущих в Мексике. Они тоже чувствуют себя как дома. Хоть мы и разные народы, но
Кубок конфедераций дает мексиканцам возможность узнать больше о России. Сейчас наши журналисты работают над созданием 10 документальных фильмов о вашей стране. Они уже побывали в Москве,
— Будете ли переживать за Россию? Конечно после Мексики.
— Буду! И я говорю это не потому, что сейчас мы с вами разговариваем. Еще будем болеть за Чили, тоже латиноамериканская сборная. А против вас мы будем играть еще между прочим!
— Футбол в Мексике — общенациональное пристрастие?
— Это самый популярный спорт. Я с детства болею за «Атланте» из Канкуна. К сожалению, команда уже не играет в высшей лиге. Клуб основали испанцы, приехавшие в Мексику после падения республики. Поэтому и форма «Атланте» как у «Барселоны».
Из российских клубов мне нравится «Краснодар» и «Ростов». В этом году они достойно выступили в еврокубках, я смотрел их матчи. В их составах нет звездных игроков, но они сильны командной игрой.
— Кто лучший: Уго Санчес или Чичарито?
— Безусловно Уго Санчес! Он пять раз подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, играл за «Атлетико» и «Реал».
Кто мой любимый футболист? Мне нравились Пеле, Марадона. Месси, Роналду? Конечно. Все они очень хорошие игроки. Ещн Йохан Кройфф.
— Помните
— Яшин, Дасаев — отличные вратари. Много в сборной Советского Союза было и армян, грузин….
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