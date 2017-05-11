Сорокин: Матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») однозначно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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«Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе “Санкт-Петербург” абсолютно в любом случае», — сказал Сорокин.
Ранее издание «Спорт день за днем» распространило информацию, согласно которой матч 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», запланированный на 17 мая и являющийся тестовым перед Кубком конфедераций, может быть перенесен на стадион «Петровский»
Первыми двумя тестовыми играми на новом стадионе стали матчи «Зенита» в чемпионате России с «Уралом» (22 апреля) и «Тереком» (7 мая). Арена, построенная на Крестовском острове, примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал. Матчи турнира, помимо
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