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11 мая 2017, 16:38 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорокин: Матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») однозначно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Ранее в СМИ сообщалось что матч 29-го тура чемпионата России между Зенитом и Краснодаром может быть перенесен на стадион Петровский <nobr>из-за </nobr>плохого качества газона на арене Санкт-Петербург Увеличить
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«Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе “Санкт-Петербург” абсолютно в любом случае», — сказал Сорокин.

Ранее издание «Спорт день за днем» распространило информацию, согласно которой матч 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», запланированный на 17 мая и являющийся тестовым перед Кубком конфедераций, может быть перенесен на стадион «Петровский» из-за плохого качества газона на арене «Санкт-Петербург». Позже издание «Фонтанка» сообщило, что в четверг внеплановую проверку «Санкт-Петербурга» проведет комиссия Международной федерации футбола (ФИФА).

Первыми двумя тестовыми играми на новом стадионе стали матчи «Зенита» в чемпионате России с «Уралом» (22 апреля) и «Тереком» (7 мая). Арена, построенная на Крестовском острове, примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал. Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, пройдут в Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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