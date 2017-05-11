Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"

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«Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе “Санкт-Петербург” абсолютно в любом случае», — сказал Сорокин.

Ранее издание «Спорт день за днем» распространило информацию, согласно которой матч 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», запланированный на 17 мая и являющийся тестовым перед Кубком конфедераций, может быть перенесен на стадион «Петровский» из-за плохого качества газона на арене «Санкт-Петербург». Позже издание «Фонтанка» сообщило, что в четверг внеплановую проверку «Санкт-Петербурга» проведет комиссия Международной федерации футбола (ФИФА).