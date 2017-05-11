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«Какой внутренний чемпионат — такие и игроки, отмечает грустным голосом Шевченко. А после спохватывается: «Я не хочу никого обидеть. В сборной достаточно качественных исполнителей».

«У нас есть два ведущих игрока — Ярмоленко и Коноплянка. У Жени в последнее время не сложилось в его клубе немецком “Шальке”, где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме», — рассуждает Шевченко.

Тренер также подробно объяснил, что последняя игра сборной с Хорватией, в которой Украина проиграла со счетом 0:1, показала самую большую проблему команды. «Атаку подготовить мы можем, можем развить ее через фланг, а вот завершить — нет, Мы пытаемся атаковать недостаточным количеством игроков. Эту проблему нужно решать», отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче отбора ЧМ-2018 с Хорватией сборная Украины уступила в гостях в Загребе со счетом 0:1.

Матч Исландия — Украины состоится 11 июня.