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https://sport.mail.ru/news/football-national/29708621/
11 мая 2017, 16:06 | Футбол: Сборные | УНИАН

Тренер сборной Украины по футболу Шевченко: Какой внутренний чемпионат — такие и игроки

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о причинах поражения от команды Хорватии, поделился планами на игру с Исландией и посетовал на слабый уровень украинской Премьер-лиги в интервью изданию «Новое время».

Главный тренер национальной команды <span class=error>еше</span> раз проанализировал поражение от команды Хорватии и рассказал о подготовке отечественной сборной к матчу с Исландией. Увеличить
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«Какой внутренний чемпионат — такие и игроки, отмечает грустным голосом Шевченко. А после спохватывается: «Я не хочу никого обидеть. В сборной достаточно качественных исполнителей».

«У нас есть два ведущих игрока — Ярмоленко и Коноплянка. У Жени в последнее время не сложилось в его клубе немецком “Шальке”, где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме», — рассуждает Шевченко.

Тренер также подробно объяснил, что последняя игра сборной с Хорватией, в которой Украина проиграла со счетом 0:1, показала самую большую проблему команды. «Атаку подготовить мы можем, можем развить ее через фланг, а вот завершить — нет, Мы пытаемся атаковать недостаточным количеством игроков. Эту проблему нужно решать», отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче отбора ЧМ-2018 с Хорватией сборная Украины уступила в гостях в Загребе со счетом 0:1.

Матч Исландия — Украины состоится 11 июня.

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