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https://sport.mail.ru/news/football-national/29706722/
11 мая 2017, 14:03 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Бауса возглавил сборную ОАЭ

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса возглавил национальную команду ОАЭ. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола ОАЭ, контракт со специалистом рассчитан на два года. Перед ним стоит задача вывести команду на ЧМ-2018.

Бывший главный тренер сборной Аргентины <span class=error>Эдгардо</span> <span class=error>Бауса</span> возглавил национальную команду <span class=error>ОАЭ</span>. Увеличить
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Также сборная ОАЭ рассчитывает успешно выступить на Кубке Азии-2019, заключительный этап которого пройдет в Дубае.

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