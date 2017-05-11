Бауса возглавил сборную ОАЭ
Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса возглавил национальную команду ОАЭ. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола ОАЭ, контракт со специалистом рассчитан на два года. Перед ним стоит задача вывести команду на ЧМ-2018.
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Также сборная ОАЭ рассчитывает успешно выступить на Кубке Азии-2019, заключительный этап которого пройдет в Дубае.
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