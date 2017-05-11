Южноамериканская федерация футбола пригласит на Копа Америка шесть команд с других континентов

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Футбольные власти Южной Америки планируют пригласить на турнир, который пройдет в Бразилии, по две сборные из Европы, Азии и Северной Америки.

В первом случае предпочтение отдается Испании и Португалии, азиатский континент должны представить Япония и Китай, а США и Мексика станут уже традиционными гостями из соседней Северной Америки.

Заинтересованность в участии также проявили и другие сборные, в числе которых Австралия и Южная Корея, однако первоочередным вариантом является приглашение именно вышеозвученных команд.

КОНМЕБОЛ уже получила одобрение от Международной федерации (ФИФА) на проходившем на днях Совете ФИФА в Бахрейне и начала переговоры с представителями национальных команд, которые планирует пригласить.

Под вопросом остается желание европейских сборных играть в крупном турнире с длительным перелетом между ЧМ-2018 и Евро-2020, а также возможность участия их главных звезд.

Бразильский турнир станет последним, который будет проведен в нечетный год. В 2020 году США вновь примет внеочередной розыгрыш Копа Америка, и начиная с того момента они будут проводиться в один год с чемпионатами Европы.