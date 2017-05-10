На матч Кубка конфедераций Мексика — Россия продана половина билетов
Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что почти половина билетов на матч Кубка конфедераций-2017 между Россией и Мексикой уже проданы. Матч состоится 24 июня на «Казань Арене», которая вмещает больше 45 тысяч зрителей.
— Больше всего билетов куплено россиянами, из них много — казанцами и жителями ближайших по транспортной доступности городов, — цитирует «Реальное время» Леонова. — Динамика продаж хорошая, мы ожидаем, что «Казань Арена» соберет аншлаг, такого уровня турниры мы здесь еще никогда не проводили.
Напомним, что матч 29-го тура чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым в преддверии Кубка конфедераций. На игру болельщиков будут пускать бесплатно при предъявлении паспорта болельщика. Матч состоится 17 мая, начало — в 19.30 по московскому времени.
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