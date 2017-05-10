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10 мая 2017, 16:56 | Футбол: Сборные | ТАСС

Чемпион мира Роналдиньо откроет парк Кубка конфедераций в Казани

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом бразильской футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо примет участие в открытии парка Кубка конфедераций — 2017 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Вместе с Роналдиньо участие в церемонии открытия, которая состоится 13 мая, примет бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. Парк будет работать 13—14 мая на площади перед стадионом «Центральный».

Открытие парка пройдет с участием представителей города- организатора, послов чемпионата мира 2018 года, легенд футбола. Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.

Ранее парки Кубка конфедераций при участии известных в прошлом футболистов Марселя Десайи и Харри Кьюэлла были открыты в Москве и Сочи соответственно.

После Казани парк Кубок конфедераций будет открыт в Санкт-Петербурге (20—21 мая).

Роналдиньо известен по выступлениям за французский «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В составе сборной Бразилии Роналдиньо провел 96 матчей и забил 33 гола.

Роналдиньо в составе «Барселоны» в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча», который тогда вручался лучшему футболисту Европы.
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