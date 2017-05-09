Нужно больше золота! Почему Адвокат снова тренирует сборную Нидерландов

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Что происходит

Всё, что нужно знать о логике руководства KNVB, — она отсутствует напрочь. Решение пригласить на пост наставника сборной именно Дика — очередное подтверждение того, что мы наблюдаем упадок голландского футбола не из-за отсутствия молодых талантов, не из-за провала молодых тренеров и даже не из-за сбоящей системы детско-юношеской подготовки. Это всё лишь следствия. Сами собой стучатся в черепную коробку мысли, что причины увядания голландских футбольных тюльпанов нужно искать где-то в руководящей верхушке.

Совсем недавно с поста главного тренера был уволен Данни Блинд, молодой специалист, с которым связывали большие надежды, представитель новой голландской тренерской школы. Теперь с голландцами будет вновь работать «олдскульный» Адвокат. До него здесь заправляли опытный Хиддинк, ван Марвейк и ван Гал, ранее — молодой ван Бастен. Попытки чередовать опытных специалистов и молодых представителей тренерского цеха в последние десятилетия давали мало дивидендов сборной. Всё же успехи «оранжевых» больше связываются с именами отдельных исполнителей.

В руководстве футбольной федерации, кажется, давно уверены — сборной должен руководить исключительно голландец. Последним иностранцем, работавшим с «оранжевыми», был австриец Эрнст Хаппель, покинувший Нидерланды в далёком 1997 году. Твердолобость голландских чиновников — одна из причин слабого выступления голландской национальной команды. Как это ни странно, в стране сейчас явный дефицит не только будущих потенциальных звёзд, но и тренерских кадров.

Берт ван Марвейк зарабатывает на старость в Эмиратах, ван Гал и Хиддинк ушли на заслуженную пенсию, ван Бастен почти попрощался с надеждами вырасти в топ-тренера, Франк де Бур не справился с работой в большом клубе, провалившись в «Интере», остальные молодые тренеры, ван Бронкхорст, Коку и другие, слишком сыры или нестабильны.

Как работал в Турции

Что касается Адвоката, то его работу в Турции однозначно оценить сложно. Его «Фенербахче» практически потерял шансы на чемпионство, за четыре тура до финиша отставая от лидирующего «Бешикташа» на семь очков. А из Лиги Европы «канарейки» выбыли ещё на стадии 1/16, за что могут быть «благодарны» Классону и Смолову.

Атмосферу в клубе у Дика наладить также не получилось. Он разругался с Эменике и ван дер Вилем, отправив обоих в дубль, призывал найти «Фенербахче» тренера лучше, чем он, раз кого-то не устраивают результаты команды, винил в неудачах себя и руководство. В итоге однолетний контракт с голландцем турки решили не продлевать. По окончании сезона Адвокат станет свободным агентом.

Почему его приглашение в сборную Нидерландов — ошибка

Дик Адвокат — несомненно, сильный в прошлом специалист, доказавший своё мастерство в конце 00-х. В Питере до сих пор благодарны ему за чемпионство, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Однако о натуре голландца обширная аудитория российских болельщиков узнала после провала на Евро-2012. Тренер, не сказав ни слова, просто умчался прочь.

Карьера Дика — наглядное пособие для тех, кто хочет стабильно зарабатывать большие деньги, не являясь при этом одним из лучших в своём деле. Авантюристический (в хорошем смысле этого слова) характер Адвоката позволил ему накопить солидные суммы после работы в не самых футбольных странах — ОАЭ, США, Корее, Сербии. Ну и России, чего уж греха таить.

Адвокат умеет подписывать отличные соглашения, и своё упускает редко. Когда появляется жирная наживка, он с радостью за неё хватается. Дик работал в сборной Голландии совсем недавно — ровно год назад он числился в помощниках у Данни Блинда и помогал ему обживаться на посту главного тренера. Но, получив предложение из Турции, помахал ручкой и отправился в «Фенербахче». Чем сильно расстроил Блинда. Вместо того чтобы научить молодого специалиста управлять сложной и не самой стильной машиной под названием «современная сборная Нидерландов», Адвокат погнался за длинной лирой. Дик не любит сидеть без дела и даже после заявлений о последнем сезоне на высоком уровне охотно принимает заманчивые предложения.